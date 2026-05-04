В Хабаровском крае завершилась весенняя охота в четырёх районах

В Хабаровском крае в нескольких районах завершился сезон весенней охоты на водоплавающую дичь. Об этом сообщили в управлении охотничьего хозяйства краевого правительства.
Охота закрылась в Бикинском, Вяземском, Хабаровском и районе имени Лазо. Теперь охотникам необходимо отчитаться о добыче — такие требования действуют ежегодно и позволяют контролировать состояние популяций и соблюдение правил.
Сдать сведения нужно в течение 20 дней после окончания срока, указанного в разрешении. В частности, владельцам разрешений по Хабаровскому району необходимо вернуть документы с заполненной информацией не позднее 22 мая — сделать это можно лично или отправить по почте.
В управлении напоминают, что отчётность — обязательная часть охоты, и её игнорирование может повлечь ответственность. Эти данные используют для анализа и планирования будущих сезонов, чтобы сохранить баланс между интересами охотников и природой.
При этом в других районах края сезон ещё продолжается. Охота на водоплавающую дичь сейчас открыта в Амурском, Комсомольском, Нанайском, Солнечном, Ванинском, Верхнебуреинском, Николаевском, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванском и Ульчском районах.