Шелест рассказал о ремонте трех дорог в Омске за 340 миллионов рублей

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в понедельник, 4 мая 2026 года, о продолжении модернизации транспортной инфраструктуры города.
«Еще 340 миллионов рублей направим на комплексный ремонт трёх автомобильных дорог: улицы Лукашевича, дороги к Ленинградскому мосту и круговой развязки возле него со стороны Левобережья. Средства выделены в рамках национального проекта “Инфраструктура для жизни” при поддержке партии “Единая Россия”», — рассказал глава города.
По словам Сергея Шелеста, подрядчику предстоит выполнить обновление асфальтобетонного полотна и бордюров, монтаж новых остановочных комплексов, нанесение пластиковой разметки.
Отмечается, что работы по ремонту указанных дорог планируется завершить к сентябрю 2026 года.
Напомним, что в Омске также продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог силами муниципалитета. Работы намечены на 35 объектах.