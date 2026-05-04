Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шелест рассказал о ремонте трех дорог в Омске за 340 миллионов рублей

Работы планируется завершить к сентябрю.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в понедельник, 4 мая 2026 года, о продолжении модернизации транспортной инфраструктуры города.

«Еще 340 миллионов рублей направим на комплексный ремонт трёх автомобильных дорог: улицы Лукашевича, дороги к Ленинградскому мосту и круговой развязки возле него со стороны Левобережья. Средства выделены в рамках национального проекта “Инфраструктура для жизни” при поддержке партии “Единая Россия”», — рассказал глава города.

По словам Сергея Шелеста, подрядчику предстоит выполнить обновление асфальтобетонного полотна и бордюров, монтаж новых остановочных комплексов, нанесение пластиковой разметки.

Отмечается, что работы по ремонту указанных дорог планируется завершить к сентябрю 2026 года.

Напомним, что в Омске также продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог силами муниципалитета. Работы намечены на 35 объектах.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше