Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчину с инсультом спасли во Владивостоке

Пациент знал, что у него хроническая сердечная недостаточность.

Источник: Комсомольская правда

28 апреля в 9:18 в оперативную службу Владивостокской скорой позвонила взволнованная женщина: муж упал с кровати и не может говорить. Бригада подстанции «Чуркин» — врач-анестезиолог-реаниматолог Ирина Тихонова, медбрат-анестезист Дмитрий Липагин, медсестра-анестезист Марина Зорина и водитель Валентин Химич — буквально вылетела на вызов. Благодаря мастерству шофера медики забежали в квартиру уже через 14 минут. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

Оказалось, 55-летний мужчина ночью жаловался на боль в сердце, выпил таблетку и вроде полегчало. Но утром попытался встать — и рухнул, а язык перестал слушаться.

«Он не смог вымолвить ни слова, только издавал нечленораздельные звуки», — рассказали врачи.

При этом пациент знал, что у него хроническая сердечная недостаточность, но лекарства не пил и давление не мерил.

На месте бригада мгновенно поставила диагноз — острое нарушение мозгового кровообращения, то есть инсульт. Мужчину аккуратно перенесли в машину, зафиксировали ремнями и, не прекращая помощи, домчали до Владивостокской клинической больницы № 4. Там его поставили на ноги и выписали домой.