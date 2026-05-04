Мужчину с инсультом спасли во Владивостоке

28 апреля в 9:18 в оперативную службу Владивостокской скорой позвонила взволнованная женщина: муж упал с кровати и не может говорить. Бригада подстанции «Чуркин» — врач-анестезиолог-реаниматолог Ирина Тихонова, медбрат-анестезист Дмитрий Липагин, медсестра-анестезист Марина Зорина и водитель Валентин Химич — буквально вылетела на вызов. Благодаря мастерству шофера медики забежали в квартиру уже через 14 минут. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Оказалось, 55-летний мужчина ночью жаловался на боль в сердце, выпил таблетку и вроде полегчало. Но утром попытался встать — и рухнул, а язык перестал слушаться.
«Он не смог вымолвить ни слова, только издавал нечленораздельные звуки», — рассказали врачи.
При этом пациент знал, что у него хроническая сердечная недостаточность, но лекарства не пил и давление не мерил.
На месте бригада мгновенно поставила диагноз — острое нарушение мозгового кровообращения, то есть инсульт. Мужчину аккуратно перенесли в машину, зафиксировали ремнями и, не прекращая помощи, домчали до Владивостокской клинической больницы № 4. Там его поставили на ноги и выписали домой.