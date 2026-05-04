В Пермском крае ожидается потепление до +25­°С

Потепление до +25°С ожидается в Пермском крае на предстоящей неделе, сообщает доктор географических наук Андрей Шихов.
С 4 по 10 мая, в Пермском крае ожидается умеренно тёплая погода — в среднем на 3−4°С выше климатической нормы. Причина — вынос тёплого воздуха с запада Европейской территории России в теплом секторе циклона, который идёт вдоль арктического побережья. Пик тепла придётся на среду, 6 мая: в центральных и южных районах воздух может прогреться до +25°С. Однако к выходным заметно похолодает, а ночью снова вернутся заморозки.
В понедельник и вторник потепление начнётся с +15… +20°С днём, а к вечеру вторника местами пройдут ливни с грозами. В среду температура поднимется до +20… +25°С, в Перми — до +23… +25°С. Вечером на севере Прикамья возможны сильные грозы со шквалами.
В четверг на юге также будет тепло — до +20… +25°С, в Перми — до +24°С. А вот на севере дневная температура упадёт до +15… +20°С. В пятницу у Перми останется последний шанс увидеть +20°С. На севере будет не выше +12… +15°С, на юге возможны рекордные для начала мая +24°С.
К выходным в регион ворвётся холодный воздух с Баренцева моря. Ночью в центральных и северных районах ожидаются заморозки до −2°С, днём будет не выше +10… +15°С — уже на 2−3°С ниже нормы для этого времени года. Осадков при этом почти не предвидится.