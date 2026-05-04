В Красноярске прошел турнир по рукопашному бою памяти полного кавалера орденов Славы

В Красноярске на базе спортивной школы по видам единоборств прошел XIX открытый турнир по армейскому рукопашному бою памяти полного кавалера орденов Славы Николая Литвиненко. На соревнованиях выступили 350 бойцов от 28 коллективов — военно-спортивных клубов, спортшкол и общественных объединений. Спортсмены соревновались за награды в разных весовых категориях. Итоговый результат: центр «Патриот» одержал победу в общекомандном зачете среди юниоров в возрасте 14−17 лет, а также победил в мужском командном первенстве. Традиция проводить в краевом центре турнир по армейскому рукопашному бою в преддверии празднования Дня Победы родилась 18 лет назад. Напомним, уроженец Красноярского края Николай Литвиненко за проявленные в годы Великой Отечественной войны мужество и отвагу награжден высшими боевыми солдатскими орденами Советского Союза.