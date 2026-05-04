«Две легенды в одном видео»: Казнет спорит из-за сравнения Кайрата Нуртаса и Майкла Джексона

Если Джексон — признанная легенда, то Нуртас получил почетное звание «легенды казахского шоу-бизнеса» в социальных сетях.
Несмотря на совершенно непохожие музыкальные фигуры, автор цифрового контента по имени Гульзат решила объединить Нуртаса и Джексона, сделав их главными героями нейросетевого видео.
«Две легенды. Одно видео. Кайрат Нуртас x Майкл Джексон. В этом и заключается магия ИИ», — пишет казахстанка.
Комментаторы в большинстве отреагировали с юмором, отметив фантазию автора. Но нашлись и противники такого сравнения.
Кайрат ничуть не уступает уровню мирового класса! Ну вы и сравнили! Оба красавчики. Две легенды объединились. Вам следует добавить Димаша Кудайбергена. Нуртас не является легендой… Вау, потрясающе. Майкл Джексон — единственная легенда. Пусть дух Майкла поддержит Кайрата во всех начинаниях.
Отметим, что Нуртас является лауреатом государственных наград, в том числе премии «Дарын» и медали «Ерен еңбегі үшін», собирает полные залы, включая 40-тысячные стадионы.
В свою очередь, Майкл Джексон — один из самых титулованных артистов в истории, имеющий более 370 официальных наград, а по некоторым оценкам — до 834. В его копилке 15 премий «Грэмми», 39 рекордов Книги Гиннесса и множество наград American Music Awards. Он также установил рекорд, получив 8 «Грэмми» за один вечер в 1984 году.
24 апреля 2026 года украинская певица Светлана Лобода шокировала поклонников и рассказала о неожиданном дуэте с артистом из Казахстана. Им оказался Кайрат Нуртас. Новая композиция носит название Sen meni kut.