Москвичам рассказали о погоде в понедельник

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Солнечная и по-летнему теплая погода ожидается в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 25 градусов, что соответствует показателям июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В течение дня Центральная Россия окажется в теплом секторе циклона, подпираемого с юга антициклоном, благодаря чему день обещает быть по-летнему комфортным. В Москве и по области сегодня будет переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха днем плюс 22 — плюс 25, а это есть климатические показатели июля», — сказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный, юго-западный со скоростью 3−8 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится до 743 миллиметров ртутного столба.
«До среды включительно летнее тепло сохранится: по ночам плюс 10 — плюс 15, в дневные часы плюс 21 — плюс 26», — добавил он.