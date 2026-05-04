Назван преемник Шклярова — новым премьером Мариинки стал Сергеев

Танцовщик и хореограф Александр Сергеев назначен премьером труппы Мариинского театра.
В сообщении отмечается, что артист обладает яркой индивидуальностью, высоким техническим уровнем и сценическим мастерством, благодаря чему его выступления привлекают внимание зрителей. Сергеев является лауреатом ряда танцевальных конкурсов.
Он окончил Академию русского балета имени Вагановой в 2004 году и сразу после выпуска был принят в труппу Мариинского театра. С 2010 года выступает в статусе солиста. За годы работы в театре его репертуар расширился до более чем 60 партий в классических балетах и современных постановках.
Помимо сценической деятельности, Сергеев известен как хореограф. В Мариинском театре он поставил балеты «Двенадцать» на музыку Тищенко, «Коппелия» Делиба и «Концертные танцы» на музыку Стравинского. Также он участвовал в создании оперных постановок «Сказки Гофмана», «Лакме» и «Саламбо».
Назначение произошло после гибели премьера Владимира Шклярова, который умер в ночь на 16 ноября 2024 года в возрасте 39 лет. По информации СМИ, его тело было обнаружено рядом с домом на набережной Лейтенанта Шмидта на Васильевском острове. Сообщалось, что артист упал с балкона квартиры на пятом этаже.
Шкляров служил в Мариинском театре с 2003 года, после окончания Академии русского балета имени Вагановой. В 2011 году он получил статус премьера. В его репертуаре были ведущие партии в балетах «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта», «Раймонда», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Золушка» и «Дон Кихот».
В 2020 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России за вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю работу. До настоящего времени театр не объявлял преемника на пост премьера.
Читайте также: Театр Кадышевой накопил долги — ФНС требует миллионы.