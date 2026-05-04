«Сила Vостока» в Николаевске-на-Амуре собирает новую партию помощи на СВО

Активисты волонтерской группы «Сила Vостока» Николевска-на-Амуре собирают гуманитарную помощь для бойцов, которые исполняют свой долг в зоне СВО, а также мирных жителей освобожденных территорий. В конце мая они намерены отправить очередную партию груза, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Что нужно? Волонтеры объявили сбор всего самого необходимого, а это авто/мото техника, генераторы, бензопилы. Бойцы будут рады получить сигареты, протеиновые батончики, нейлоновые стяжки, тенты больших размеров, носки, походные газовые печи.
И, конечно, походные аптечки на случай ранения или болезни. В госпиталях с благодарностью примут постельное бельё, одноразовые пеленки, инвалидные коляски. А мирным жителям нужна летняя одежда, спортивные костюмы, футболки, одеяла, подушки.
— Николаевск-на-Амуре — только один из более чем двадцати пунктов группы «Сила Vостока» по краю, — говорит куратор Ольга Булычева. — Все вместе за год мы сплели почти 30 тысяч квадратных метров сетей! Отправлено 11 тонн гуманитарной помощи. Если говорить о нашем городе, то волонтеры- нижнеамурцы изготовили 383 сети. Самый большой пункт находится в райцентре, здесь постоянно идет работа во спасение жизни наших бойцов.
Основа организации — волонтеры и люди пожилого возраста. К примеру, здесь работает женщина, которой 86 лет. Она полна сил помогать фронту! Ее сверстница, постоянная помощница каждый месяц приносит по 3−5 тысяч рублей из своей небольшой пенсии. У нее воюет племянник, женщина пообещала, что будет помогать пока не закончится СВО.
У кого-то из волонтеров тоже родные с оружием в руках освобождают города и села от украинских националистов. Кто-то потерял близких. У мужчины в прошлом году погиб сын. У кого-то солдат пропал без вести, или попал в плен.
Есть люди, у которых на фронте нет родных, но они не остаются в стороне и объединяются в борьбе с врагом. Одна из таких волонтеров, пожилая женщина, плетет сети и жертвует деньги, чтобы внести свой вклад в общую победу.