Новый «дрон-ждун» «Штурмовик» начали испытывать в зоне СВО

«Нашими специалистами разработан малозаметный маневренный наземный дрон “Штурмовик”. Изделие предназначено для доставки боевой части весом до 20 кг», — говорится в сообщении.
Кроме того, аппарат можно использовать в роли «дрона-ждуна» благодря его небольшому размеру. В настоящее время «Штурмовик» проходит апробацию в зоне СВО. Разработчик добавил, что прообразом новинки стал «Царь-танк», а такое название БПЛА получил из-за использования штурмовыми отрядами.
«Штурмовик» оснащён волоконно-оптической линией связи (ВОЛС). Это позволяет беспилотнику преодолевать расстояния до 30 километров, сохраняя устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и не боится грязи и дождя.
«В случае обрыва ВОЛС задействуется дополнительный цифровой модуль связи», — уточнили в компании.
Ранее Life.ru писал, что в России начали испытания электромагнитных чип-фильтров «Подорожник», которые защищают электронику от помех и подавления. Фильтры устанавливаются на чувствительную электронику и подавляют электромагнитные импульсы, которые идут от комплексов радиоэлектронной борьбы. Это обеспечивает стабильную работу в том числе полевых телефонов, радиостанций и бортового радиоэлектронного оборудования беспилотников. Импульс способен выводить из строя чувствительную электронику в радарах, системах связи и навигации. Изделие способно работать при экстремальных температурах — от минус 60 до плюс 125 градусов по Цельсию — и рассчитано на 20 тысяч часов службы.
Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.