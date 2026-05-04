Новый «дрон-ждун» «Штурмовик» начали испытывать в зоне СВО

Ранее Life.ru писал, что в России начали испытания электромагнитных чип-фильтров «Подорожник», которые защищают электронику от помех и подавления. Фильтры устанавливаются на чувствительную электронику и подавляют электромагнитные импульсы, которые идут от комплексов радиоэлектронной борьбы. Это обеспечивает стабильную работу в том числе полевых телефонов, радиостанций и бортового радиоэлектронного оборудования беспилотников. Импульс способен выводить из строя чувствительную электронику в радарах, системах связи и навигации. Изделие способно работать при экстремальных температурах — от минус 60 до плюс 125 градусов по Цельсию — и рассчитано на 20 тысяч часов службы.