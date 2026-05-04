Операционный блок больницы Степногорска строили с нарушениями

Кокшетау. 4 мая. КазТАГ — Операционный блок больницы Степногорска строили с нарушениями, сообщает пресс-служба прокуратуры Акмолинской области.

Источник: КазТАГ

«Прокуратурой города Степногорск проведена проверка соблюдения законодательства при строительстве операционного блока “Г и Е” Степногорской многопрофильной городской больницы. В ходе проверки выявлены нарушения строительных норм со стороны подрядчика, что привело к некачественному выполнению работ и необоснованным выплатам бюджетных средств. Нарушения стали возможны из-за отсутствия должного контроля со стороны технического и авторского надзора, а также заказчика», — говорится в сообщении в понедельник.

По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора договор с подрядчиком расторгнут.

«Заказчиком подан иск в суд о возврате Т80 млн бюджетных средств. Два должностных лица управления здравоохранения привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время принимаются меры по определению нового подрядчика и завершению строительства объекта в кратчайшие сроки», — добавили в прокуратуре.