Операционный блок больницы Степногорска строили с нарушениями

«Прокуратурой города Степногорск проведена проверка соблюдения законодательства при строительстве операционного блока “Г и Е” Степногорской многопрофильной городской больницы. В ходе проверки выявлены нарушения строительных норм со стороны подрядчика, что привело к некачественному выполнению работ и необоснованным выплатам бюджетных средств. Нарушения стали возможны из-за отсутствия должного контроля со стороны технического и авторского надзора, а также заказчика», — говорится в сообщении в понедельник.
По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора договор с подрядчиком расторгнут.
«Заказчиком подан иск в суд о возврате Т80 млн бюджетных средств. Два должностных лица управления здравоохранения привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время принимаются меры по определению нового подрядчика и завершению строительства объекта в кратчайшие сроки», — добавили в прокуратуре.