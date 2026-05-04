Суд узаконил снос 8 туристических домов, самовольно возведенных на берегу реки Юрюзань

Поводом для обращения в суд стали результаты выездного обследования земельного участка в границах особо охраняемой природной территории регионального значения — река Юрюзань, от Смирновского моста до устья реки Наси.
Было установлено, что индивидуальный предприниматель вместо возведения заявленных объектов, на которые ей было выдано разрешение (теневых навесов, кабинок для переодевания, временных павильонов, туалетов, площадок для пикников, детских городков), возвела там восемь быстровозводимых домов на металлических сваях и две бани.
Челябинский природоохранный прокурор обратился в суд с иском в интересах РФ и неопределенного круга лиц, просил признать 10 объектов самовольными постройками и снести их в течение шести месяцев со дня вступления решения в законную силу. Суд первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказал. Апелляционная инстанция решение горсуда отменила.
«Седьмой кассационный суд общей юрисдикции согласился с выводами областного суда, о том, что размещение на указанной территории ответчиком нестационарных объектов в настоящее время противоречит требованиям законодательства, а их использование без согласования в установленном порядке с региональным министерством экологии создает угрозу причинения ущерба памятнику природы регионального значения», — говорится в комментарии.
Таким образом, апелляционное определение Челябинского областного суда оставлено без изменения.