Отцы в РФ все чаще берут отпуск по уходу за ребенком — названы цифры

Председатель комитета Госдумы ФС РФ по защите семьи Нина Останина заявила, что в России увеличилось число мужчин, уходящих в отпуск по уходу за ребенком.

По ее словам, современные отцы стали чаще включаться в воспитание с первых дней жизни ребенка и уделять ему больше внимания. Она отметила, что раньше мужчины подключались к воспитанию позже, когда ребенок подрастал.

Останина подчеркнула, что рост числа мужчин в декрете свидетельствует об изменении отношения к родительским обязанностям и положительно влияет на детей.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская сообщила, что доля мужчин среди получателей пособия по уходу за ребенком увеличилась примерно с 2% до 12,5%. По ее данным, абсолютное число таких случаев выросло в 6−9 раз в период с 2020 по 2025 год.

Также отмечается, что в отпуск по уходу за ребенком стали уходить в том числе мужчины с высоким уровнем дохода.

