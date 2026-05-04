Страх перед младенцами уходит в прошлое: депутат рассказала, как меняется отношение к отцовству в России

Мужчины в России перестали бояться младенцев и все чаще уходят в декрет вместо жен, чтобы заботиться о детях с первых дней жизни. Об этом в беседе с ТАСС заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
По словам депутата, раньше мужчины испытывали страх перед новорожденными. Однако сейчас молодые отцы изменились: они стали уделять малышам больше внимания, начиная прямо с момента рождения. Останина считает, что в этом нет ничего противозаконного. Она напомнила, что обязанности по воспитанию в равной степени лежат на обоих родителях.
«Для меня это (рост числа мужчин в декрете — прим. ред.) свидетельство как раз того, что лучше стало ребенку», — резюмировала депутат.
