Спустя 35 лет в Норильске осудят мужчину за изнасилование 14-летней девочки

В Норильске завершилось расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Екатеринбурга. Его обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней, совершённом в 1990 году. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Как рассказали в ведомстве, 13 октября 1990 года 19-летний парень познакомился на школьной дискотеке в Талнахе с 14-летней девушкой. После мероприятия он предложил прогуляться. Ничего не подозревая, школьница согласилась.
Около своего дома злоумышленник силой втолкнул её в подъезд, затем заставил подняться в квартиру и, угрожая насилием, надругался над ней. Сразу после преступления он скрылся из Норильска и больше туда не возвращался.
Дело было возбуждено, но найти подозреваемого долгие годы не удавалось. В апреле 2026 года следователи установили местонахождение фигуранта — он жил в Екатеринбурге. Мужчину задержали и этапировали в Норильск.
Сейчас уголовное дело по ч. 3 ст. 117 УК РСФСР с собранными доказательствами направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
Ранее мы сообщали, что охранника красноярского бара осудят за покушение на убийство в драке.