«Капитан Ушаков» дождался спасательной операции

«Капитан Ушаков» — пятый морской буксир проекта 23470 в серии, строящейся для ВМФ России. Судно имеет категорию ледовых усилений Arc4 и предназначено для выполнения различных задач, включая буксировку и проводку судов, тушение пожаров на плавучих и береговых объектах, а также снятие судов с мели. Буксир был заложен на ЯСЗ в 2017 году и спущен на воду в июне 2022-го. В ноябре 2023 года прибыл по внутренним водным путям для достройки на Балтийский завод в Петербург.