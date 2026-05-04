Более 900 фур, легковушек и автобусов стоят на границе Беларуси с ЕС

В понедельник утром очередь из легковых автомобилей образовалась только на белорусско-польской границе. Больше всего машин стоит в пункте пропуска «Брест», там сейчас насчитывается 330 машин. Кроме того, в этом же погранпереходе въезда на территорию Польши ожидают девять пассажирских автобусов.
Также 42 легковушки ожидают оформления в пункте пропуска «Брузги» и еще 37 машин — в ПП «Берестовица».
На границе Беларуси с Литвой и Латвией очередей из легкового транспорта нет.
Что касается фур, то их скопление фиксируется на двух направлениях — польском и литовском.
На границе с Польшей в пункте пропуска «Берестовица» находится 108 машин, а в «Козловичах» — 365. На литовском направлении оформления ожидают 30 фур, из них в погранпереходе «Каменный Лог» стоят 20 большегрузов, а в пункте пропуска «Бенякони» — 10.
На белорусско-латвийской границе очереди из грузовиков не зафиксированы.