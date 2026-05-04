Более 900 фур, легковушек и автобусов стоят на границе Беларуси с ЕС

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Более 900 легковых и грузовых автомобилей, а также пассажирских автобусов стоят в пунктах пропуска на границе Беларуси с сопредельными государствами ЕС, следует из данных пограничного комитета республики.

Источник: Sputnik.by

В понедельник утром очередь из легковых автомобилей образовалась только на белорусско-польской границе. Больше всего машин стоит в пункте пропуска «Брест», там сейчас насчитывается 330 машин. Кроме того, в этом же погранпереходе въезда на территорию Польши ожидают девять пассажирских автобусов.

Также 42 легковушки ожидают оформления в пункте пропуска «Брузги» и еще 37 машин — в ПП «Берестовица».

На границе Беларуси с Литвой и Латвией очередей из легкового транспорта нет.

Что касается фур, то их скопление фиксируется на двух направлениях — польском и литовском.

На границе с Польшей в пункте пропуска «Берестовица» находится 108 машин, а в «Козловичах» — 365. На литовском направлении оформления ожидают 30 фур, из них в погранпереходе «Каменный Лог» стоят 20 большегрузов, а в пункте пропуска «Бенякони» — 10.

На белорусско-латвийской границе очереди из грузовиков не зафиксированы.

