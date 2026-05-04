Пару чернозобых гагар заметили на Таганае

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области заметили пару чернозобых гагар. Птицы уже успели устроить гнездо в укромном месте на чистом Большом Тесьминском водохранилище, совсем скоро самка начнет насиживать яйца. Кстати, гнездо у гагар особое, рассказали в нацпарке.
«Свой дом они строят так, чтобы из него можно было легко соскользнуть в воду, в том числе в случае опасности. Иногда таких лазов в гнезде бывает два», — уточнили инспекторы.
Скорее всего, с наступлением тепла с юга вернулась та самая пара, которая проводила на водохранилище прошлое лето. Сейчас, до вывода потомства, гагары много времени проводят вместе. Потом самка будет занята насиживанием.
Кстати, в нацпарке уже прошла пора свадеб у лягушек. В этом году она началась на полмесяца раньше обычного.