Жители края присоединяются к акции помощи ветеранам и участникам СВО

Акция «Красная гвоздика» проходит с 10 апреля по 22 июня. Жители могут приобрести значок красной гвоздики у волонтеров и внести свой вклад в помощь ветеранам. Собранные в рамках акции средства направляются на медицинскую помощь: реабилитацию, лечение, приобретение протезов и других средств восстановления здоровья.