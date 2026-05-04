Жители края присоединяются к акции помощи ветеранам и участникам СВО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Канского отдела ЗАГС в Красноярском крае поддержали Всероссийскую благотворительную акцию «Красная гвоздика», направленную на помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий.

Источник: НИА Красноярск

Акция «Красная гвоздика» проходит с 10 апреля по 22 июня. Жители могут приобрести значок красной гвоздики у волонтеров и внести свой вклад в помощь ветеранам. Собранные в рамках акции средства направляются на медицинскую помощь: реабилитацию, лечение, приобретение протезов и других средств восстановления здоровья.

По данным фонда, в прошлом году в регионе удалось собрать более 1,5 млн рублей.

В Красноярском крае к инициативе присоединились «серебряные» волонтеры, которые работают на улицах городов и на массовых мероприятиях.

Кроме того, сотрудники ЗАГС написали письма участникам специальной военной операции, выразив поддержку.

В агентстве ЗАГС Красноярского края отметили, что участие в таких инициативах подчеркивает гражданскую ответственность и способствует укреплению чувства единства и взаимной поддержки.

