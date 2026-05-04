Синоптик рассказал, когда в Москве прогремят первые весенние грозы

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Ухудшение погодных условий ожидается в Москве в конце недели, пройдут дожди и местами прогремят первые весенние грозы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В конце недели, после прохождения в четверг холодного атмосферного фронта, погода испортится — пойдут дожди, местами прогремят первые весенние грозы», — рассказал Тишковец.
По словам синоптика, ночами посвежеет до плюс 7 — плюс 12 градусов, днем будет не выше плюс 10 — плюс 15.