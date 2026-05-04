Минздрав уточняет формирование цен на лекарства в рамках ГОБМП и ОСМС

Министерство уточняет механизм формирования предельных цен на лекарства по торговым наименованиям.
В частности, вносятся изменения по 5 торговым наименованиям лекарственных средств, относящихся к группе антипсихотических препаратов, противоопухолевых препаратов и иных терапевтических препаратов. Одновременно включаются 2 торговых наименования на вновь включенные лекарственные средства в Перечень Единого дистрибьютора.
В Минздраве отметили, что изменения носят технический характер и направлены на совершенствование действующего механизма ценообразования, а также повышение доступности лекарственных средств для населения.
Проект подготовлен в соответствии с действующими правилами и рекомендациями Формулярной комиссии министерства. Вносимые поправки направлены на совершенствование предельных цен на торговые наименования лекарственных средств.
«Реализация данных мер позволит обеспечить баланс между доступностью лекарственной терапии для населения и эффективным использованием государственных ресурсов, а также повысит стабильность и предсказуемость системы лекарственного обеспечения в рамках ГОБМП и в системе ОСМС», — резюмировали в Минздраве.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 20 мая.