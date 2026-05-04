Школу в микрорайоне Строитель в Хабаровске достроят

В ходе своего выступления с отчётом на заседании Законодательной думы региона Дмитрий Демешин рассказал о реализации грандиозного проекта «Хабаровск-Сити». Многофункциональный финансово-деловой центр включает в себя жилую застройку, гостиничные комплексы, концертные залы, а также социальные объекты и общественные пространства, сообщает hab.aif.ru.
"Первый застройщик приступил к реализации. Взял социальную нагрузку — школу на 1100 мест в микрорайоне Строитель, — сказал Дмитрий Демешин.
Напомним, большую школу начали возводить в 2022 году, но строительство было заморожено, сроки сдачи несколько раз переносились.
По словам губернатора, реализация проекта «Хабаровск-Сити» тесно связано с освоением Большого Уссурийского острова и наряду с «островными проектами» является флагманским проектом мастер-плана развития краевой столицы.
Среди других социальных объектов будущей прибрежной территории — большой спортивный многофункциональный комплекс. Также Демешин поставил задачу благоустроить дамбу Южного округа и превратить ее в современную прогулочную зону с общественными пространствами.