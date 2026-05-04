6 главных ролей в кино Татьяны Самойловой — одной из самых красивых актрис СССР

Военная драма Михаила Калатозова, снятая по мотивам пьесы Виктора Розова «Вечно живые». История рассказывает о судьбе двух влюблённых — Вероники и Бориса, которых разлучила война. Борис уходит на фронт добровольцем, а его возлюбленная остаётся в Москве и переживает череду личных трагедий. Во время бомбёжки погибают родители Вероники, и она поселяется в семье возлюбленного. Вестей от Бориса с фронта больше нет, поэтому под давлением обстоятельств героиня выходит замуж за брата Бориса — Марка. Но корит себя за измену и уходит от мужа. Война кончилась. В надежде на возвращение Бориса Вероника встречает на вокзале возвращающихся фронтовиков, ожидая увидеть любимого. Однако друг её возлюбленного, Степан, сообщает, что Борис погиб.