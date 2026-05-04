Депутаты поздравили железногорцев с рождением малышей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Железногорске в городском зале торжественных обрядов прошла церемония чествования новорождённых и их родителей.
С появлением малышей железногорцев поздравили депутат Совета депутатов ЗАТО Железногорск Александр Ломакин, руководитель железногорского отдела ЗАГС Дина Степанцова, представители клинической больницы и управления соцзащиты. Вместе они вручили молодым родителям памятный адрес губернатора, цветы и мягкого мишку — символ Железногорска.
В торжественной обстановке семьи чествуют каждую последнюю среду месяца, в рамках муниципальной программы, цель которой — поддержка традиционных семейных ценностей.