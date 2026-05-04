Владелец «Эксмо-АСТ» сравнил издание книг в России с «минным полем»

Издание книг в России напоминает хождение по минному полю из-за широких трактовок законодательства, заявил в интервью РБК владелец издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.
По его словам, издатели вынуждены работать в условиях неопределенности, связанной с законами о запрете пропаганды наркотиков и ЛГБТ (в России «международное движение ЛГБТ» было признано экстремистским и запрещено). Редакторы находятся под постоянным давлением, добавил Новиков.
Новиков сообщил, что после вступления в марте в силу закона о запрете пропаганды наркотиков счет промаркированных книг из-за упоминания запрещенных веществ «идет на тысячи наименований». При этом полностью сняты с продажи несколько сотен тиражей, в которых усмотрены признаки пропаганды.
«Мы имеем дело с формулировкой, что упоминание наркотиков разрешено, если это “оправданная жанром неотъемлемая часть художественного замысла”. Но мы все с вами понимаем, что эта формулировка может иметь разное толкование. Маркировать приходится даже религиозные издания с проповедями, направленными на помощь наркозависимым, или же безобидные литературные метафоры», — пояснил он.
Он указал, что одной из ключевых проблем остается огромный объем уже выпущенной литературы, которая требует проверки. Речь идет о книгах, находящихся в обороте с 1990-х годов.
Отвечая на вопрос, не проще ли поставить маркировку «18+» на все книги, Новиков подчеркнул, что это полностью не решает проблему и влечет дополнительные издержки для издателя. «Маркировка не освобождает от ответственности, если там есть реальная пропаганда», — пояснил он.
Кроме того, промаркированные книги облагаются полной ставкой НДС, а не льготной, из-за чего продаются дороже, а также подпадают под ограничения в продвижении. В частности, их обложки не отображаются на маркетплейсах, что снижает спрос. Читатели также жалуются, что не могут полистать запечатанную книгу в магазине и из-за этого отказываются от покупки. Новиков оценил недополученные доходы издательства из-за ограничений и маркировки примерно в 15%.
1 марта в России вступили в силу изменения закона «О наркотических средствах и психотропных веществах», которые предусматривают ответственность за распространение литературы и искусства с упоминанием наркотиков. Требования распространяются на произведения, обнародованные после 1 августа 1990 года. В связи с новыми правилами Российский книжный союз (РКС) опубликовал отраслевой перечень книг, в которых упоминаются наркотические средства. Этот список создан издателями для саморегулирования отрасли.
В рамках нового закона, в частности, промаркируют книги о жизни и творчестве Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого. В перечень также попал перевод романа-антиутопии Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», выполненный Виталием Бабенко, романы «Гэм» Эриха Марии Ремарка и «К востоку от Эдема» Джона Стейнбека, а также тексты об Анне Ахматовой и Николае Гумилеве, Льве Толстом, Антоне Чехове и британской рок-группе The Beatles.
Глава Российского книжного союза и экс-премьер Сергей Степашин в эфире Радио РБК призвал не доводить до абсурда применение закона о запрете пропаганды наркотиков. Он подчеркнул, что должно быть отлаженное правоприменение и разъяснение законов. По его словам, РКС вместе с Союзом писателей готовят собственные предложения, эту работу поддерживают в администрации президента.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».