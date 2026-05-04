Николь Шерзингер снова в Казахстане — на этот раз сразу в двух городах

В 2024 году она выступала в Алматы — тогда концерт собрал полный зал и оставил у многих стойкое ощущение, что звезда такого уровня на местных площадках смотрится совершенно органично. Теперь она возвращается, и маршрут шире: 16 мая — Центральный стадион в Алматы, 17 мая — Астана.
Те, кто был на прошлом её концерте, описывают одно и то же: голос живьём звучит даже убедительнее, чем на записи. Зрители пели вместе — и перекрикивали колонки на «Don’t Cha». Шерзингер не скупится на сценическое шоу: танцевальная группа, свет, темп — всё выстроено так, чтобы не давать толпе выдохнуть.
Казахстан в последние 2 года становится заметной точкой на карте мировых гастролей. После визитов 50 Cent, Дженнифер Лопес и других крупных артистов появление Шерзингер выглядит уже не сюрпризом, а закономерностью.
Фанаты The Pussycat Dolls в Казахстане — аудитория особая. Это люди, которые выросли на хитах нулевых и давно смирились с тем, что любимые артисты обходят регион стороной. Приезд Шерзингер воспринимается ими не просто как концерт, а как личная история — наконец-то вживую, наконец-то здесь.
Организаторы ожидают более 20 000 человек суммарно за оба дня.