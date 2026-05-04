Отгрузка угля из Хабаровского края выросла вдвое

Министерство транспорта Хабаровского края подвело итоги оценки модернизации порта Остерра. В ходе визита первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства края Татьяна Малахова изучила ход реализации инвестиционной программы по увеличению мощности терминала до 40 млн тонн угля ежегодно, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Проект модернизации порта способствует развитию транспортной инфраструктуры региона и увеличению пропускной способности Восточного полигона. Сотрудничество Портового Альянса, порта, РЖД и региональных властей нацелено на рост экспортного потенциала Хабаровского края.
По данным за первые четыре месяца 2026 года, объёмы отгрузки хабаровского угля через Остерру увеличились в два раза. За этот же период налоговые отчисления порта в краевой бюджет достигли 621 млн рублей, а в местный бюджет — 22,2 млн рублей.
Игорь Яковлев, руководитель КИП 40, отметил, что инвестпрограмма Остерры является одним из ключевых проектов Портового Альянса на Дальнем Востоке. Строительство ведётся с привлечением сотен специалистов со всей страны, работы выполняются строго по графику. Выход порта на новые мощности позволит существенно повысить уровень экспорта в регионе.
