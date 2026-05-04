Хабаровчанин украл велосипед, чтобы помочь другу-курьеру с заказами

В Индустриальном районе Хабаровска раскрыли кражу, которая началась с желания помочь другу, а закончилась уголовным делом и проданным за бесценок велосипедом. В полицию обратилась местная жительница, у которой с лестничной площадки дома на улице Трамвайной пропало двухколесное транспортное средство стоимостью 13 тысяч рублей. Женщина оценила потерю и пошла писать заявление.
Сотрудники отдела полиции N2 УМВД России по Хабаровску вышли на подозреваемого довольно быстро. Им оказался 19-летний житель микрорайона Красная речка, который в тот день решил помочь приятелю, подрабатывающему курьером в службе доставки. Заказов было много, друг разрывался, и парень вызвался его подменить или сопроводить.
Один из заказов привел его в тот самый дом, где проживала потерпевшая. Оказавшись в подъезде, молодой человек заметил на лестничной площадке велосипед и, вместо того чтобы доставить посылку и уйти, прихватил чужое имущество. Приятелю-курьеру он объяснил, что взял транспорт на время — мол, так удобнее передвигаться. Тот, видимо, поверил и вопросов задавать не стал.
Однако никакой аренды не планировалось. Вскоре фигурант встретил на улице случайного подростка и продал ему велосипед за смешные 200 рублей. Фактически отдал даром, лишь бы сбыть с рук краденое. Теперь против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.