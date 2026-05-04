В Красноярске организуют работу автобусов-шаттлов в День Победы

В Красноярске во время проведения праздничных мероприятий, посвященных 81-летию Великой Победы, будут курсировать бесплатные автобусы-шаттлы. Об их работе рассказал заместитель руководителя департамента городского хозяйства и транспорта Игорь Манченко. В субботу, 9 мая, порядка пяти автобусов будут располагаться на остановке возле музея «Мемориал Победы». После окончания церемонии возложения венков и цветов, этими транспортными средствами смогут воспользоваться желающие присутствовать на торжественном шествии на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». Проезд в этих автобусах будет бесплатным. Кроме того, 9 мая с 8 утра от улицы Авиаторов до правобережья будет организовано движение 12 автобусов-шатллов. Проезд в них также будет бесплатным. Напомним, в Красноярске ограничат движение транспорта в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы.