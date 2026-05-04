«Отсутствовал должный контроль»: чиновников наказали в Акмолинской области

В Степногорске пресечены нарушения при строительстве операционного блока больницы. Должностные лица Управления здравоохранения Акмолинской области привлечены к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Прокуратура Степногорска провела проверку соблюдения законодательства при строительстве операционного блока «Г и Е» многопрофильной городской больницы. В ходе проверки выявлены нарушения строительных норм со стороны подрядчика, что привело к некачественному выполнению работ и необоснованным выплатам бюджетных средств.

Нарушения стали возможны из-за отсутствия должного контроля со стороны технического и авторского надзора, а также заказчика. По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора договор с подрядчиком расторгнут.

Заказчиком подан иск в суд о возврате 80 млн тенге бюджетных средств. Два должностных лица управления здравоохранения привлечены к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время принимаются меры по определению нового подрядчика и завершению строительства объекта в кратчайшие сроки.