«Отсутствовал должный контроль»: чиновников наказали в Акмолинской области

Прокуратура Степногорска провела проверку соблюдения законодательства при строительстве операционного блока «Г и Е» многопрофильной городской больницы. В ходе проверки выявлены нарушения строительных норм со стороны подрядчика, что привело к некачественному выполнению работ и необоснованным выплатам бюджетных средств.
Нарушения стали возможны из-за отсутствия должного контроля со стороны технического и авторского надзора, а также заказчика. По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора договор с подрядчиком расторгнут.
Заказчиком подан иск в суд о возврате 80 млн тенге бюджетных средств. Два должностных лица управления здравоохранения привлечены к дисциплинарной ответственности.
В настоящее время принимаются меры по определению нового подрядчика и завершению строительства объекта в кратчайшие сроки.