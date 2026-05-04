Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Гродно родители заплатят 1100 рублей за сброшенный ребенком из окна пакет с водой

В Гродно ребенок бросил в окно пакет с водой, а его родителям дали большой штраф.

Источник: Комсомольская правда

В Гродно ребенок сбросил пакет с водой из окна — это обошлось родителям в 1100 белорусских рублей. Подробности «Гродзенскай праўдзе» рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел в Гродно в субботу, 2 мая. Школьник 2013 года для развлечения сбрасывал с седьмого этажа пакеты с водой. Один из пакетов упал на машину и разбил лобовое стекло. Материальный ущерб составил 1100 белорусских рублей.

— Ребенок не несет ответственности в силу возраста. Отвечают родители, которые теперь обязаны возместить стоимость ремонта. С несовершеннолетним проведут профилактическую беседу в инспекции по делам несовершеннолетних, — прокомментировал официальный представитель УВД Ярослав Василевский.

Тем временем в Каменецком районе спасатель вынес семилетнюю девочку из воды, где она оказалась за 150 метров от берега.

Еще сразу восемь опасных китайских снеков попали под запрет в Беларуси.