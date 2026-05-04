В Гродно родители заплатят 1100 рублей за сброшенный ребенком из окна пакет с водой

В Гродно ребенок сбросил пакет с водой из окна — это обошлось родителям в 1100 белорусских рублей. Подробности «Гродзенскай праўдзе» рассказали в УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент произошел в Гродно в субботу, 2 мая. Школьник 2013 года для развлечения сбрасывал с седьмого этажа пакеты с водой. Один из пакетов упал на машину и разбил лобовое стекло. Материальный ущерб составил 1100 белорусских рублей.
— Ребенок не несет ответственности в силу возраста. Отвечают родители, которые теперь обязаны возместить стоимость ремонта. С несовершеннолетним проведут профилактическую беседу в инспекции по делам несовершеннолетних, — прокомментировал официальный представитель УВД Ярослав Василевский.
