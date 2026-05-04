Весенний фитнес может закончиться инфарктом: кардиолог предупредил об опасной ошибке после зимы

Если зимой вы почти не двигались, а теперь резко начали тренироваться или взялись энергично копать, носить тяжести и пропалывать грядки, это может сильно перегрузить сердце. Такие нагрузки опасны скачками давления и другими проблемами.
Шарифзод Бехрузи Файзали.
Врач-кардиолог, врач функциональной диагностики отделения кардиологии и терапии научно-клинического центра № 3 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского.
При резкой нагрузке увеличивается потребность миокарда в кислороде, но сосуды могут не успевать адаптироваться. Это провоцирует ишемию и может даже привести к инфаркту, особенно у людей с атеросклерозом коронарных артерий.
Существует понятие «синдром перетренированности» — состояние при несоответствии нагрузки возможностям организма. Человек жалуется на усталость, снижение работоспособности, нарушения сна, раздражительность, изменения ритма сердца.
Людям с хроническими заболеваниями сердца, гипертонией, диабетом, ожирением, а также тем, кто давно не занимался спортом, необходимо проконсультироваться с кардиологом. Врач назначит диагностику (ЭКГ, ЭХО-КГ, нагрузочное тестирование) и даст рекомендации.
«Стратегия “вдруг проснулся и решил резко начать бегать марафоны” очень рискованная. Перед началом спортивного сезона, особенно весной, хорошо бы оценить готовность организма к нагрузкам, чтобы выявить риски перетренированности», — подчеркнул кардиолог.
Начинать нужно плавно, предпочитая более безопасные активности: скандинавскую ходьбу, плавание, йогу и растяжку, затем лёгкий бег. Обязательно следим за пульсом — он не должен превышать 50−70% от максимального (рассчитывается по формуле: 220 минус возраст). Для 30-летнего человека максимум — 190 ударов в минуту.
Современные пульсометры (нагрудные, запястные, встроенные в часы или браслеты) помогают контролировать состояние, но они не заменяют консультацию специалиста.
Раньше польские исследователи выяснили, что экстремальная погода — и жара, и холод — повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от них. Результаты представили на конгрессе Европейского кардиологического общества.
