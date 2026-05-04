«На табло над дорогой высветится номер авто и нарушение». ГАИ предупредила о тестировании новых камер с ИИ в Беларуси

Источник: Комсомольская правда

В ГАИ рассказали о тестировании новых систему на белорусских дорогах, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что новые камеры со штрафами и контролем ТО стали работать в Беларуси.

В ГАИ пояснили, что суперсовременные камеры пока тестируют на одной из республиканских трасс — автодороге Р-53. Система фиксирует нарушения и тут же отправляет их для информирования водителей, выводя данные на табло над дорогой. Через пять километров от точки фиксации на табло над трассой высветится госномер авто и допущенное нарушение.

Умная система сканирует транспорт, проверяя непройденные техосмотры, непристегнутые ремни безопасности, превышения скорости или разговор по телефону при движении.

— Система будет работать всегда. Однако в качестве пресечения правонарушений в виде неиспользования ремней безопасности либо же разговора по телефону во время движения — мы пока проходим тестирование, — прокомментировал начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков.

ГАИ тестирует новую систему на белорусских дорогах. Фото: стоп-кадр | видео ОНТ.

При этом в Центре защиты персональных данных Беларуси обратили внимание на то, что согласно белорусскому законодательству госномер авто считается персональными данными, которые нельзя публиковать без согласия владельца.

— Мы подготовили письмо, чтобы уточнить правовые основания обработки персональных данных, — отметил начальник управления контроля и аудита национального Центра защиты персональных данных Беларуси Виталий Диско.

Ранее глава ГАИ подробнее раскрыл нарушения, которые фиксируют новые камеры на дорогах Беларуси.

Тем временем в Гродно родители заплатят 1100 рублей за сброшенный ребенком из окна пакет с водой.