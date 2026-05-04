«На табло над дорогой высветится номер авто и нарушение». ГАИ предупредила о тестировании новых камер с ИИ в Беларуси

В ГАИ пояснили, что суперсовременные камеры пока тестируют на одной из республиканских трасс — автодороге Р-53. Система фиксирует нарушения и тут же отправляет их для информирования водителей, выводя данные на табло над дорогой. Через пять километров от точки фиксации на табло над трассой высветится госномер авто и допущенное нарушение.