В Канске злостная нарушительница ПДД лишилась автомобиля

«Однако оплату штрафов должница проигнорировала. В результате по каждому производству было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, общая сумма которого составила более 50 тысяч рублей. Судебные приставы вызвали гражданку на приём и вручили требование о предоставлении транспортного средства для составления акта описи и ареста. Но даже после того, как был наложен арест на автомобиль марки “Лада”, владелица не приступила к погашению задолженности. В итоге транспорт был реализован на торгах, а вырученные денежные средства — перечислены в счет оплаты долга», — рассказали в ГУФССП по Красноярскому краю.