В Канске злостная нарушительница ПДД лишилась автомобиля

В Красноярском крае судебные приставы арестовали и продали машину 21-летней жительницы Канска, которая 56 раз нарушила ПДД и вовремя не оплатила штрафы по линии ГАИ.
Автоледи систематически превышала скоростной режим и не пристегивалась ремнем безопасности. Сумма ее долга составила более 60 тысяч рублей.
Уведомив девушку о возбуждении исполнительных производств, судебный пристав предупредил о мерах принудительного взыскания и других последствиях.
«Однако оплату штрафов должница проигнорировала. В результате по каждому производству было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, общая сумма которого составила более 50 тысяч рублей. Судебные приставы вызвали гражданку на приём и вручили требование о предоставлении транспортного средства для составления акта описи и ареста. Но даже после того, как был наложен арест на автомобиль марки “Лада”, владелица не приступила к погашению задолженности. В итоге транспорт был реализован на торгах, а вырученные денежные средства — перечислены в счет оплаты долга», — рассказали в ГУФССП по Красноярскому краю.
В Службе приставов напомнили, что арест автомобиля возможен в случае, если сумма долга его владельца составляет более 3 тысяч рублей.
