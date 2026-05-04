В Канске злостная нарушительница ПДД лишилась автомобиля

В Канске Красноярского края судебные приставы арестовали и продали машину 21-летней женщины, которая 56 раз нарушила ПДД и вовремя не оплатила штрафы по линии ГАИ.

В Красноярском крае судебные приставы арестовали и продали машину 21-летней жительницы Канска, которая 56 раз нарушила ПДД и вовремя не оплатила штрафы по линии ГАИ.

Автоледи систематически превышала скоростной режим и не пристегивалась ремнем безопасности. Сумма ее долга составила более 60 тысяч рублей.

Уведомив девушку о возбуждении исполнительных производств, судебный пристав предупредил о мерах принудительного взыскания и других последствиях.

«Однако оплату штрафов должница проигнорировала. В результате по каждому производству было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, общая сумма которого составила более 50 тысяч рублей. Судебные приставы вызвали гражданку на приём и вручили требование о предоставлении транспортного средства для составления акта описи и ареста. Но даже после того, как был наложен арест на автомобиль марки “Лада”, владелица не приступила к погашению задолженности. В итоге транспорт был реализован на торгах, а вырученные денежные средства — перечислены в счет оплаты долга», — рассказали в ГУФССП по Красноярскому краю.

В Службе приставов напомнили, что арест автомобиля возможен в случае, если сумма долга его владельца составляет более 3 тысяч рублей.

