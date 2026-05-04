«Подарил ей кольцо. Это мой человек»: Киркоров заявил, что хотел жениться на Севиль

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров в интервью телеведущей Лере Кудрявцевой пожаловался, что ему уже 59 лет, однако он до сих пор одинок. Артист рассказал, что в свое время слишком высоко задрал планку при выборе партнера, поэтому сейчас сделать это крайне трудно.
— Лучше я пока не встретил. Была на примете одна… Меня покорили ее талант, красота, душевные качества. Но, увы, она другому отдана… Я сказал это на шоу «Маска» публично, — сказал он.
Исполнитель признался, что испытывает чувства к певице Севиль, участнице группы «Артик и Асти», однако ее сердце занято.
— Если бы женился, то только на Севиль… Это настолько мой человек, что я даже подарил ей кольцо, не зная, что у нее есть отношения. Я красиво ухаживал, мне она очень нравилась, — рассказал он.
Севиль подтвердила, что получила в подарок от Киркорова дорогостоящее кольцо и желтые тюльпаны.
— Может, из-за желтых тюльпанов ничего не получилось? А муж не стена, подвинется, — задалась вопросом Кудрявцева.
В ответ на это певец просто послал любимой воздушный поцелуй.
Ранее Киркоров в ходе интервью стилисту Алеко Надиряну показал коллекцию кукол артистки Аллы Пугачевой. Исполнитель собирает ее много лет, однако сама певица об этом не знает.