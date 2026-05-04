Шесть проектов из Хабаровского края получат Президентские гранты

Координационный комитет Президентского фонда культурных инициатив подвёл итоги второго конкурса 2026 года на предоставление грантов для реализации проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. По итогам оценки грантовую поддержку получили шесть проектов из Хабаровского края.
Авторы поддержанных проектов проведут выставки, представят фильмы, инициативы, нацеленные на сохранение родных языков коренных малочисленных народов Севера.
В Год единства народов России, объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным, будут реализованы два проекта по сохранению родных языков.
Авторы мультимедийного проекта «Нивх Медиа» Межпоселенческого районного дома культуры Николаевского района планируют создать и разместить в сети Интернет, в частности на платформе российского видеохостинга «VK Видео» интерактивный материал с использованием нивхского языка. Это позволит повысить интерес молодежи к изучению родного языка и нивхской культуры.
— Современная молодежь активно использует социальные сети, и ВКонтакте является одной из самых популярных платформ в России. Создание медиаконтента на этой платформе позволит напрямую обратиться к молодым нивхам и их сверстникам, интересующимся культурой, через привычные им каналы коммуникации. Кроме того, использование платформы ВКонтакте предоставляет уникальные возможности для обратной связи и взаимодействия с аудиторией, что особенно важно при работе с молодежью. Возможность комментирования, проведения опросов, создания челленджей и конкурсов способствует активному вовлечению пользователей в процесс изучения и практики нивхского языка, — пояснили авторы проекта.
Николаевское районное отделение Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края разработало проект «Родное слово», который предполагает проведение семинара-практикума по развитию устной речи на нивхском языке, а также районного конкурса чтецов на родном нивхском языке; вечера памяти автор учебных пособий по нивхскому языку, мастера декоративно-прикладного искусства КМНС Александры Вингун; просмотра мультфильмов на нивхском и русском языках.
АНО «Тайга» реализует просветительский проект «История одной птички» о создании квадрокоптеров и применении их для защиты Отечества.
Всего с начала 2026 года гранты Президентского фонда культурных инициатив получили 15 организаций из Хабаровского края. Общая сумма поддержки составила более 28,6 млн.