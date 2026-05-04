Москвичам рассказали, как защититься от мошенников

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Москвичам рассказали о мерах защиты от мошенников, представляющихся сотрудниками органов, соответствующие рекомендации размещены на сайте мэра и правительства столицы.
По данным портала, злоумышленники, представляясь сотрудниками полиции, ФСБ, Следственного комитета или прокуратуры, используют страх и замешательство человека, чтобы заставить его выполнить их требования.
«Нужно прервать разговор, связаться с дежурной частью ведомства, назвать фамилию и должность звонившего, уточнить, работает ли там такой сотрудник. Важно помнить, что настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не просят совершать какие-либо финансовые операции, а также передавать кому-либо деньги и ценности», — говорится в сообщении.