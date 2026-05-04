Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области 13 домов и торговый центр пострадали при атаке БПЛА

В ночь на 4 мая над четырьмя районами и одним городским округом Воронежской области были обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. В одном из районов в результате падения обломков повреждения получили 13 частных домов, кровля торгового центра и автомобиль. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своем канале в мессенджере «Макс».

Источник: Коммерсантъ

В ночь на 4 мая над четырьмя районами и одним городским округом Воронежской области были обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. В одном из районов в результате падения обломков повреждения получили 13 частных домов, кровля торгового центра и автомобиль. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своем канале в мессенджере «Макс».

«Также в одном из домовладений загорелась и была оперативно потушена надворная постройка, в другом была повреждена и к настоящему моменту отремонтирована газовая труба», — уточнил глава региона.

Сейчас в Воронежской области сохраняется режим опасности атаки беспилотников. Вчера, 3 мая, около 20:00 в областном центре сработала сирена тревоги в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Немногим после 22:00 сирены также сработали в Борисоглебске и Бутурлиновском районе. Отмена непосредственной угрозы удара БПЛА для всех муниципалитетов Воронежской области была объявлена около 0:50.

Всего, по информации Минобороны РФ, в период с 20:00 до 7:00 по московскому времени на территории регионов России были перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотников самолетного типа.

Накануне «Ъ-Черноземье» также писал, что ВСУ за сутки атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области с применением не менее 31 БПЛА. Пострадали три человека.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше