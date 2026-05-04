Автошоу закончилось трагедией: женщина на необычной машине влетела в толпу зевак, трое детей погибли

В Колумбии во время уличного шоу огромный грузовик на огромных колесах (монстр-трак. — Прим.ред.) врезался в зрителей, в результате чего погибли трое детей. Об этом пишет колумбийское издание El Tiempo, ссылаясь на официальные власти.
Трагедия развернулась в городе Попаян на западе страны. Как сообщает источник, инцидент произошел на одном из городских бульваров, где проходило автомобильное шоу.
За рулем монстр-трака находилась женщина. По данным местной полиции, после преодоления искусственного препятствия машина внезапно набрала скорость и вылетела прямо в толпу.
Мэр города рассказал журналистам, что одна 10-летняя девочка погибла мгновенно. Еще две девочки скончались позже в больницах от полученных травм. Кроме того, медики оказали помощь 38 раненым, которых доставили в госпитали.
Начальник полиции Попаяна выдвинул версию, что у автомобиля отказала тормозная система. Сама женщина-водитель сейчас находится в лечебном учреждении, она в сознании и получает всю необходимую помощь.
Ранее KP.RU уже сообщал о похожем случае в Великобритании. Там легковой автомобиль тоже врезался в группу людей в городе Дерби. Тогда несколько человек получили тяжелые травмы, а полиция задержала 30-летнего мужчину, виновного в ДТП.