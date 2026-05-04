В Красноярском крае остаются подтопленными 16 жилых домов и 153 участка

На реке Большой Кемчуг уровень воды превысил опасную отметку — подтоплено 16 домов и 153 участка. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
По состоянию на утро 4 мая гидрологическая обстановка в регионе остаётся напряжённой. На реке Большой Кемчуг у села Большой Кемчуг уровень воды достиг 472 сантиметров — это выше опасной отметки в 470 см. В ближайшие сутки возможны колебания.
Продолжается рост уровней на реках Чулым, Кан, Туба и Абакан. На Чулыме у села Красный Завод, на Агуле у села Петропавловка-1 и на Чулыме в районе Новобирилюсс ожидается достижение опасных отметок.
На утро 4 мая в регионе остаются подтопленными 16 жилых домов, 153 приусадебных участка и 19 участков автомобильных дорог.
Власти проводят оповещение населения и непрерывный мониторинг. Ситуация на контроле правительства края и краевого управления МЧС.
Ранее мы сообщали, что спасатели продолжают искать тело утонувшего мальчика в Красноярском крае.