Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае остаются подтопленными 16 жилых домов и 153 участка

Гидрологическая обстановка в регионе остаётся напряжённой.

На реке Большой Кемчуг уровень воды превысил опасную отметку — подтоплено 16 домов и 153 участка. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

По состоянию на утро 4 мая гидрологическая обстановка в регионе остаётся напряжённой. На реке Большой Кемчуг у села Большой Кемчуг уровень воды достиг 472 сантиметров — это выше опасной отметки в 470 см. В ближайшие сутки возможны колебания.

Продолжается рост уровней на реках Чулым, Кан, Туба и Абакан. На Чулыме у села Красный Завод, на Агуле у села Петропавловка-1 и на Чулыме в районе Новобирилюсс ожидается достижение опасных отметок.

На утро 4 мая в регионе остаются подтопленными 16 жилых домов, 153 приусадебных участка и 19 участков автомобильных дорог.

Власти проводят оповещение населения и непрерывный мониторинг. Ситуация на контроле правительства края и краевого управления МЧС.

Ранее мы сообщали, что спасатели продолжают искать тело утонувшего мальчика в Красноярском крае.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше