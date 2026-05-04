Полицейские изъяли двоих малышей у матери-алкоголички в Хабаровском крае

В поселке Горный разгорелась история, которая в соцсетях мгновенно обросла обвинениями в адрес сотрудников полиции и органов опеки. Якобы стражи порядка бездействовали, глядя на то, как мать двоих малышей ведет разгульный образ жизни. Однако официальная проверка показала: информация о бездействии не соответствует действительности, а детей изъяли сразу же после поступления сигнала, сообщает УМВД по Хабаровскому краю.
Публикацию о происходящем полицейские выявили в ходе мониторинга интернета. В соцсетях писали, что мать якобы давно состояла на учете, но проверок не было, а сотрудники ПДН закрывали глаза на творящееся в семье. Однако, как выяснилось, гражданка состояла на учете в органах внутренних дел и в соответствии с законодательством систематически проверялась сотрудниками полиции. Проводились и внеплановые проверки, так что о бездействии речи не шло.
3 мая, после телефонного звонка участковому от жительницы поселка Горный, полицейский незамедлительно выехал по адресу, в чей адрес заявительница высказала претензии о ненадлежащем содержании и воспитании детей. В квартире обнаружилась та самая картина, о которой позже написали в соцсетях: грязь, тараканы, мухи, заброшенное помещение, больше похожее на помойку. Там же находились и двое малышей — трехлетний мальчик и полуторагодовалая девочка.
Соседи и местные ребята постарше давно знали о ситуации и как могли помогали детям. Варили кашу, приносили сладости, присматривали за малышами, пока их мать, по словам очевидцев, вела себя жестоко — швыряла детей на пол, топтала, била ложкой, а когда те мешали пить, запирала в заброшенной квартире. Сами дети ночевали среди мусора и насекомых.
Когда полицейские пришли изымать детей, женщина напала на одного из сотрудников. Тем не менее обоих малышей удалось забрать и поместить в медицинское учреждение, где им сейчас оказывают необходимую помощь. По поступившему заявлению уже проводится проверка, и по ее завершению будет принято решение в соответствии с законодательством.