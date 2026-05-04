Главврач больницы Находки Андрей Кузьмин покинул свой пост

В Находкинской больнице кадровые перемены: Андрей Кузьмин покинул кресло главного врача в связи со сменой деятельности. До итогов конкурса на вакантную должность руководить медучреждением будет заместитель по медицинской части Инна Халюто. За четыре года работы Андрея Кузьмина больница совершила настоящий рывок. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
При нем финансовая устойчивость выросла, а зарплаты врачей пошли вверх. Удалось остановить отток кадров: с начала 2025 года коллектив пополнился 38 специалистами. Плюс 85 целевиков учатся в медвузах, чтобы потом вернуться в Находку. Также больница обзавелась своим МРТ, вторым ангиографическим комплексом для операций на сердце и мозге, современной рентген-операционной и спецреанимацией для инсультных больных.
«Новые технологии дали возможность пациентам на месте проходить обследования и лечение, за которыми ранее приходилось обращаться во Владивосток», — отметили в Находкинской городской больнице.
Для нейрохирургов закупили операционный микроскоп и систему навигации. Теперь больница сама учит врачей-ординаторов по дефицитным специальностям. Коллеги благодарят бывшего руководителя за преданность делу и желают удачи на новом месте.