Около 183 млн рублей выделили на реконструкцию теплосетей на Автозаводе

В 2026 году 41 дом в Автозаводском районе перейдет на новую схему обеспечения горячей водой. На данный момент более половины потребителей Автозаводской ТЭЦ (свыше 55%) используют устаревшую однотрубную тупиковую систему, разработанную в 1970-х годах. Ее недостатком является отсутствие циркуляции воды, что приводит к нестабильной температуре в кранах, зависящей от объемов потребления.