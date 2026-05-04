Около 183 млн рублей выделили на реконструкцию теплосетей на Автозаводе

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода запланировано масштабное обновление системы теплоснабжения, на реализацию которого выделят около 183 миллионов рублей. Данная информация опубликована на портале госзакупок.
Предполагается третий этап прокладки труб для горячего водоснабжения в рамках комплексной модернизации районных теплосетей. Также будет проведена реконструкция сегментов теплотрассы по проспекту Ильича, охватывая участки от домов № 7 до № 21 и от № 27 до № 29.
Основная задача этих работ — усовершенствование системы горячего водоснабжения с целью стабилизации температуры воды для жителей квартала, обслуживаемого ТНС СГ-1, в пределах улиц Ватутина, Молодежный, Октября и проспекта Ильича. Наряду с этим, запланирована замена действующих сетей отопления и горячего водоснабжения на упомянутых участках.
Инициатором и заказчиком проекта выступает ООО «Теплосети». Прием заявок продлится до 20 мая, а подведение итогов конкурса состоится 19 июня.
Финансирование работ будет осуществляться из инвестиционной программы. В 2026 году планируется освоить более 70,1 миллиона рублей (без НДС), а в 2027 году — около 79,8 миллиона рублей (без НДС).
Завершение строительно-монтажных работ намечено на конец сентября 2027 года, а благоустройство прилегающей территории должно быть выполнено к середине октября.
В 2026 году 41 дом в Автозаводском районе перейдет на новую схему обеспечения горячей водой. На данный момент более половины потребителей Автозаводской ТЭЦ (свыше 55%) используют устаревшую однотрубную тупиковую систему, разработанную в 1970-х годах. Ее недостатком является отсутствие циркуляции воды, что приводит к нестабильной температуре в кранах, зависящей от объемов потребления.
Ранее в Нижнем Новгороде котельные перевели на минимальные параметры работы.