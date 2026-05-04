Силы ПВО за ночь уничтожили 117 дронов ВСУ над регионами РФ

Минувшей ночью дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: "Российская газета"

В ведомстве уточнили, что такое количество дронов было сбито в период с 20:00 мск третьего мая до 07:00 мск четвертого мая.

В ведомстве уточнили, что такое количество дронов было сбито в период с 20:00 мск третьего мая до 07:00 мск четвертого мая.

Военные нейтрализовали беспилотники над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской и Ульяновской областей.

Кроме того, БПЛА были уничтожены в небе над Московским регионом.

Ранее сообщалось, что с 16:00 до 20:00 мск третьего мая дежурные средства ПВО сбили 33 украинских БПЛА, предпринимавших попытки атаковать цели на территориях Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской и Смоленской областей, а также Московского региона.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше