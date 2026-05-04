Футбольный тренер Хиддинк допустил свое возвращение в Россию

Заслуженный тренер РФ по футболу Гус Хиддинк допустил свое возвращение в Россию. По его словам, это случится, «когда будет мир».
— Мне очень нравилось жить в России, особенно в Москве. Поэтому в будущем, когда будет мир, почему бы и нет, — сказал спортивный специалист.
79-летний нидерландский тренер возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством национальная команда выиграла бронзовые медали на Евро-2008. Также Хиддинк работал с махачкалинским «Анжи» с 2012 по 2013 год, передает Sport24.
В апреле главный тренер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ») Луис Энрике оценил игру российского голкипера Матвея Сафонова в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем». По его словам, спортсмен «отлично справился».
Ранее бывший футболист английского клуба «Манчестер Юнайтед» и тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис оценил последствия введения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге. Он отметил, что это приведет к росту цен на российских игроков, а ведущие спортсмены станут «дороже золота».