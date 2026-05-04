В Казахстане упростят оформление выплат для пациентов в коме

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана пересматривает порядок оказания социальной помощи семьям, чьи близкие находятся в критическом состоянии.

Источник: DKNews.kz

Ведомство подготовило поправки в правила проведения медико-социальной экспертизы и назначения государственных выплат

Изменения направлены на упрощение процедур и устранение административных барьеров.

Что изменится в правилах

Ключевое нововведение касается оформления документов для пациентов, находящихся в коме.

Теперь:

• заявление на медико-социальную экспертизу смогут подавать близкие родственники; • право подачи также получат супруги пациента; • процедура будет официально закреплена в нормативных актах.

Ранее в подобных ситуациях семьи сталкивались с серьёзными трудностями при оформлении документов.

Зачем это нужно

В министерстве подчёркивают, что изменения позволят быстрее решать важные вопросы, связанные с социальной поддержкой.

В частности:

• оперативно устанавливать статус пациента; • своевременно назначать государственные выплаты; • снижать нагрузку на семьи в кризисной ситуации.

Как это повлияет на семьи

Новый подход делает систему более гибкой и ориентированной на реальные жизненные обстоятельства.

Ожидается, что:

• процедура станет более доступной; • сократятся сроки оформления помощи; • повысится прозрачность принятия решений.

Общий эффект реформы

Поправки направлены на повышение эффективности социальной политики и усиление поддержки наиболее уязвимых категорий граждан.

В долгосрочной перспективе это позволит:

  • улучшить качество социальной помощи;

  • снизить бюрократические барьеры;

  • обеспечить равный доступ к государственным гарантиям.

В настоящее время проект приказа вынесен на публичное обсуждение на интернет-портале «Открытые НПА».