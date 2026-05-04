В Казахстане упростят оформление выплат для пациентов в коме

Ведомство подготовило поправки в правила проведения медико-социальной экспертизы и назначения государственных выплат
Изменения направлены на упрощение процедур и устранение административных барьеров.
Что изменится в правилах
Ключевое нововведение касается оформления документов для пациентов, находящихся в коме.
Теперь:
• заявление на медико-социальную экспертизу смогут подавать близкие родственники; • право подачи также получат супруги пациента; • процедура будет официально закреплена в нормативных актах.
Ранее в подобных ситуациях семьи сталкивались с серьёзными трудностями при оформлении документов.
Зачем это нужно
В министерстве подчёркивают, что изменения позволят быстрее решать важные вопросы, связанные с социальной поддержкой.
В частности:
• оперативно устанавливать статус пациента; • своевременно назначать государственные выплаты; • снижать нагрузку на семьи в кризисной ситуации.
Как это повлияет на семьи
Новый подход делает систему более гибкой и ориентированной на реальные жизненные обстоятельства.
Ожидается, что:
• процедура станет более доступной; • сократятся сроки оформления помощи; • повысится прозрачность принятия решений.
Общий эффект реформы
Поправки направлены на повышение эффективности социальной политики и усиление поддержки наиболее уязвимых категорий граждан.
В долгосрочной перспективе это позволит:
улучшить качество социальной помощи;
снизить бюрократические барьеры;
обеспечить равный доступ к государственным гарантиям.
В настоящее время проект приказа вынесен на публичное обсуждение на интернет-портале «Открытые НПА».