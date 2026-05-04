В Британии предупредили о критическом уровне угрозы безопасности в Ормузском проливе

В Ормузском проливе сохраняется критический уровень угрозы морской безопасности. Об этом предупредили на странице в соцсети Х управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
«Уровень угрозы морской безопасности в Ормузском проливе остается критическим в связи с продолжающимися военными действиями в регионе», — отмечают британские военные.
Отмечается, что в регионе возможны повышенное присутствие военно-морских сил, вызовы судов по УКВ-радиосвязи и заторов вблизи якорных стоянок.
Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп анонсировал проведение американцами операции по проводу судов через Ормузский пролив. Он сообщил, что гуманитарная миссия носит название Project Freedom. По его данным, операцию проведут уже утром 4 мая. Решение вызвано беспокойством стран по поводу заблокированных в Ормузе торговых судов.
Также Трамп заявил, что у Тегерана все еще остаются мощности по производству ракет. США хотели бы их уничтожить.