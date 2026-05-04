В Британии предупредили о критическом уровне угрозы безопасности в Ормузском проливе

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп анонсировал проведение американцами операции по проводу судов через Ормузский пролив. Он сообщил, что гуманитарная миссия носит название Project Freedom. По его данным, операцию проведут уже утром 4 мая. Решение вызвано беспокойством стран по поводу заблокированных в Ормузе торговых судов.