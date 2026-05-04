В Воронежской области при атаке БПЛА повреждены 13 домов

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Кровля торгового центра, 13 частных домов и автомобиль повреждены из-за ночной атаки БПЛА в Воронежской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
По данным губернатора, за ночь ПВО были уничтожены над четырьмя районами и одним городским округом региона 12 БПЛА.
«В одном из районов в результате падения обломков повреждения получили 13 частных домов, кровля торгового центра и автомобиль. Также в одном из домовладений загорелась и была оперативно потушено надворная постройка, в другом была повреждена и к настоящему моменту отремонтирована газовая труба», — написал Гусев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что пострадавших нет.
