Число сезонных обращений возросло в ветеринарных клиниках Хабаровска

Для владельцев домашних животных вернувшееся тепло — это новый сезон рисков. О том, что угрожает кошкам и собакам в мае и как уберечь питомцев от несчастных случаев, ИА «Хабаровский край сегодня» рассказала терапевт-ветеринар крупного ветеринарного центра в Хабаровске Татьяна Кологорова.
Мал, да опасен.
Первая серьезная угроза — инфекции. Заразиться ими можно в любое время года. Но конкретно сейчас, в теплый сезон, ветеринары чаще всего диагностируют у своих хвостатых пациентов пироплазмоз, боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз, бартонеллёз. И это далеко не все заболевания, которые переносит малозаметный, но опасный враг — клещ.
— Хабаровский край является эндемичным по клещевому энцефалиту регионом. И наравне с инфекциями, которые опасны для людей, клещи передают и другие, тяжелые уже для животных заболевания, — предупреждает Татьяна Кологорова. — Вообще, по статистике, заразным является каждый четвертый клещ, который может переносить до 10 различных инфекций. Скажем, собаки чаще всего заболевают пироплазмозом (бабезиозом), при котором поражаются клетки крови. Паразиты проникают в эритроциты, вызывают их разрушение, из-за чего у животного возникает анемия, гипоксия, интоксикация организма. Заподозрить неладное можно по вялости питомца, апатии, отказу от еды, отмечается темная моча, желтушность слизистых оболочек, высокая температура. При появлении каких-либо признаков нужно сразу обращаться за ветеринарной помощью. Само заболевание лечится, однако порой оно может протекать в сверхострой, молниеносной форме, когда животное угасает буквально за несколько часов, даже если находится на интенсивной терапии.
Кстати, собаки во время прогулки по зеленым пространствам всегда рискуют собрать больше клещей, нежели идущие рядом хозяева. И дело даже не в том, что животное больше соприкасается с растительностью. У собаки температура тела выше, чем у человека, поэтому для иксодовых она более привлекательна. Оказавшись на теле животного, членистоногое старается попасть в его переднюю часть, выбирая для присасывания голову, шею, грудь, поэтому при осмотре следует уделить особенное внимание этим зонам.
— Самые массовые случаи обращений по поводу присасывания клещей у нас обычно происходят в мае. Скажем, после праздников, когда многие устремляются на природу, в день поступает по 10−15 животных.
Однако бывает, что клещи не пробираются сквозь шерсть, а выбирают более легкую жертву: уже дома они могут переползти на людей или других домашних животных. Таким образом рискует пострадать даже кошка-домоседка: окажись клещ заразным, может развиться инфекционная анемия или иное. Поэтому обрабатывать нужно не только собак, но и котов. К сожалению, ни одно средство сегодня не гарантирует 100% защиты. Но питомца можно обрабатывать комплексно.
— Лучшим средством защиты от клещей и других паразитов сегодня считаются специальные таблетки. Они эффективны примерно на 97−98%, так как действуют изнутри. После приема препарата он равномерно распределяется по организму животного. В случае присасывания клеща, лекарство парализует его ротовой аппарат, что препятствует впрыскиванию слюны с возбудителем в кровь. Клещ отпадает, погибает, — объясняет ветврач.
Капли дают от 70 до 90% защиты и наносятся на кожу животного. Их действующие вещества накапливаются в эпидермисе, шерсти и также парализуют клеща.
Есть и иные средства, но уже не настолько эффективные — ошейники и спреи от клещей. Самый меньший процент защиты дают шампуни.
— В любом случае перед обработкой следует учесть особенности животного, принять во внимание его нынешнее состояние. Скажем, если есть проблемы с ЖКТ, то лучше выбрать капли, при кожных проблемах таблетка будет нужным вариантом. Но важно учитывать, на какой весовой диапазон она рассчитана, иначе возможна передозировка или, напротив, можно не получить от таблетки должного защитного эффекта, — дополняет Татьяна Юрьевна.
Тихая весенняя угроза.
Но клещи — не единственные переносчики возбудителей различных заболеваний.
— Наш регион эндемичный по дирофиляриозу — сердечным гельминтам. Посредники этого заражения — комары, которые переносят и впрыскивают в кровь животного личинки паразита. И сначала изменений в состоянии питомца практически нет. Затем уже взрослые черви могут жить в сердце, в главных кровеносных артериях, под кожей. Тогда возможны апатия, слабость, потеря веса. С развитием паразита появляется одышка, отеки, нарушение работы сердца, судороги и другое, в зависимости от того, какие органы оказались поражены. Как и от клещей, от дирофилярий нет вакцины. Защитить животное (в особенности собак, которые живут на улицах, в вольерах) помогут те же самые таблетки или капли, действующие вещества которых или убивают личинки уже после укуса комара или парализуют насекомое при контакте с шерстью, — объясняет специалист.
Или блохи. Они тоже переносят заболевания. У кошек, например, вызывают миокардиты. А еще бывает аллергия на их укусы, при которой мурлыки вылизывают себя до алопеции. Основной сезон, правда, происходит в июле-августе. Однако те же личинки блох могут находиться вокруг нас в любое время года. Оказавшись в квартире, они окукливаются в коврах, за плинтусами и ждут своего часа. Помочь опять же могут таблетки или капли.
Да, основная масса несчастных случаев с животными в весенний период связана с укусами клещей и насекомых, но обращаются в клиники и по иным причинам. И самые страшные из них — отравления ядами.
— Они могут произойти в любое время года, но чаще — в весенний период. Травят собак изониазидом, который прячут в лакомствах-приманках и раскладывают их во дворах, в парках. Препарат оказывает довольно сильное токсическое действие. Потеря координации, слабость в конечностях, рвота, судороги — все это может указывать на отравление. У хозяина есть немного времени, чтобы спасти любимца: в срочном порядке ввести внутримышечно или подкожно пиридоксин (витамин В6) из расчета 1 мл на 1 кг массы животного и сразу же ехать в клинику, — напоминает порядок действий Татьяна Кологорова. — Травят и крысиным ядом, который еще называют «тихой смертью» — это медленный яд, при котором гибель животного происходит в течение недели-двух без симптомов.
Отравление бывает и пищевым, например, после выезда на природу, когда собака может подобрать что-то испорченное и тухлое или угоститься шашлыком, копчёностями, что, как и острая и жирная пища, табу для наших любимцев. Запрещен и лук из того же маринада, он токсичен для хвостатых и приводит к разрушению красных кровяных клеток. Подобранные острые и трубчатые кости могут травмировать кишечник, равно как и щепки от погрызенных веток.
Много инфекций, вирусов и бактерий находятся в Амуре, в стоячих водоемах, лужах (а талые лужи весной особенно опасны, так как в них могут быть и остатки реагентов, и автомобильное масло, и следы фекалий и многое другое). Поэтому владельцу животных важно иметь в виду и это.
А еще весна — это период цветения растений. И оказывается, у животных есть на них аллергия! Они начинают чихать и кашлять, наблюдается покраснение глаз, зуд кожи и выпадение шерсти в местах расчеса. Но аллергопробы им не доступны так, как человеку, поэтому узнать, что питомец аллергик и на что конкретно происходит реакция, можно только методом исключения. Примерно в 70% таких случаев — это последствия укуса блохи, затем возможна пищевая аллергия и уже потом рассматривается атопический дерматит.
— Помним и про заражение гельминтами. Важно защищать от них питомцев, чтобы они затем сами не становились источниками заражения. И даже если ваша кошечка всегда находится дома, она все равно рискует подцепить этих паразитов, ведь их яйца может принести в дом сам хозяин на подошве своей обуви, — говорит терапевт-ветеринар.
Предупреждён — значит вооружён.
Наших любимцев подстерегает множество опасностей, и лучшие средства, которые помогут избежать беды — это внимание, забота и профилактика. Не стоит думать, что, обработав щенка или котенка однажды, он останется защищен от инфекций и далее.
— Прежде всего необходима вакцинация, которая способствует формированию у питомца стойкого иммунитета к вирусам и бактериям. Обновлять ее нужно ежегодно. Препарат комплексный и предназначен для профилактики чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства, — рассказывает Татьяна Юрьевна.
Регулярной должна быть и дегельминтизация. Как часто — зависит от образа жизни животного. Если его рацион состоит из сырого мяса, или питомец не обходит стороной помойки, при массовом содержании — таблетки дают раз в месяц, в остальных случаях достаточно 1 раза в 3 месяца.
По сезону — таблетки от клещей и блох. Обработку нужно проводить, когда температура на улице поднимается выше нуля, и вплоть до устойчивых заморозков. Но даже несмотря на выданные препараты, владельцу животного стоит иметь в аптечке клещедёр (клещей лучше удалять вращательными движениями, нитки не подходят — может остаться голова или хоботок, начнется воспаление и придется обращаться за помощью к хирургу).
Не лишним будет иметь в качестве первой помощи хлоргексидин или перекись водорода, абсорбенты и, конечно, витамин В6.