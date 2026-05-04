Число сезонных обращений возросло в ветеринарных клиниках Хабаровска

— Наш регион эндемичный по дирофиляриозу — сердечным гельминтам. Посредники этого заражения — комары, которые переносят и впрыскивают в кровь животного личинки паразита. И сначала изменений в состоянии питомца практически нет. Затем уже взрослые черви могут жить в сердце, в главных кровеносных артериях, под кожей. Тогда возможны апатия, слабость, потеря веса. С развитием паразита появляется одышка, отеки, нарушение работы сердца, судороги и другое, в зависимости от того, какие органы оказались поражены. Как и от клещей, от дирофилярий нет вакцины. Защитить животное (в особенности собак, которые живут на улицах, в вольерах) помогут те же самые таблетки или капли, действующие вещества которых или убивают личинки уже после укуса комара или парализуют насекомое при контакте с шерстью, — объясняет специалист.