Стала известна дата проведения фестиваля «Азия — Сибирь — Европа» в Красноярске

В Красноярске с 3 по 15 сентября пройдет XXIV Международный фестиваль камерно-оркестровой музыки «Азия — Сибирь — Европа». В фестивале примут участие музыканты и композиторы из России, Китая, Киргизии, Италии, Германии и Турции.
Программа фестиваля включает обработки народных песен для струнного оркестра с квартетом, произведения эпохи барокко, классику и современную музыку. В этом году впервые к фестивалю присоединятся музыканты из Киргизии и Турции. Струнный квартет «Эсимде» представит как мировую классику, так и национальный репертуар.
Откроет фестиваль Аркадий Шилклопер, известный как виртуоз альпийского горна и валторны. Вместе с ним выступит органистка Марианна Высоцкая, дирижером концерта станет Фабио Мастранджело.
Отдельное место в программе займет проект «Новый шелковый путь». Его представят турецкий арфист Чагатай Акйол и китайский исполнитель Ву Вэй, играющий на губном органе шен. Организаторы отмечают, что такое сочетание инструментов создаёт редкое звучание, ранее не представленное красноярской публике.
Завершением фестиваля станет мировая премьера сочинения немецкого композитора Эньотта Шнайдера «Лебедь» (Swan). Произведение написано специально для фестиваля и вдохновлено мифами Сибири, где лебедь считается символом, соединяющим небо, землю и воду.
Организатором фестиваля традиционно выступает Красноярский камерный оркестр. Художественным руководителем является Михаил Бенюмов, директором выступает Лариса Маркосьян.